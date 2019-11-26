2019-11-26T18:16:04+03:00
Общество

Президент Гданьска: Мы пишем письма и работаем, чтобы вернуть МПП

Александра Дулькевич назвала возобновление малого приграничного передвижения одной из задач польских властей
Александр КАТЕРУША
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Александра Дулькевич.Александра Дулькевич.Фото: Александр КАТЕРУША
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Президент Гданьска Александра Дулькевич высказалась за возвращение малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. Заявление она сделала в Гданьске на презентации российско-польского проекта, посвященного восстановлению здания Янтарной мануфактуры в Калининграде и здания Старой мельницы в Гданьске.

- Программа называется «Объединенные янтарем» и как раз об этом я часто думаю, когда рассуждаю о наших отношениях с Калининградом. Мы страдаем из-за того, что отменили МПП и из-за того что мы в данный момент не можем так легко пересекать границу и к нам не могут приезжать гости из Калининградской области, - сказала Александра Дулькевич. - Мы стараемся, пишем письма, работаем над тем, чтобы МПП было возобновлено. Мы заинтересованы в этом. Это одна из задач властей.

Напомним, режим МПП действовал с лета 2012 года по июль 2016 года. Затем польские власти заморозили проект под предлогом обеспечения безопасности проходившего в Варшаве форума НАТО и Всемирных дней молодежи. Предполагалось, что пауза продлиться каких-нибудь пару месяцев, но локальный безвиз не вернули до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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