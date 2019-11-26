Суд обязал власти Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах
Балтийский городской суд обязал местную администрацию отремонтировать дороги на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В ноябре прошлого года прокурорская проверка выявила многочисленные дефекты участков дорог на ряде улиц. Местная администрация сразу же получила представление с требованием отремонтировать дороги.
В августе этого года прокуратура вновь выявила выбоины и ямы и подала на администрацию в суд.
Суд в результате обязал чиновников в течение шести месяцев отремонтировать участки дорог на улицах Солдатской, С. Дадаева, Гоголя м пер. Подгорного.
ИСТОЧНИК KP.RU