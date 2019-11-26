2019-11-26T18:08:57+03:00
Общество

Суд обязал власти Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах

Виктор Сергеев
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Балтийский городской суд обязал местную администрацию отремонтировать дороги на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года прокурорская проверка выявила многочисленные дефекты участков дорог на ряде улиц. Местная администрация сразу же получила представление с требованием отремонтировать дороги.

В августе этого года прокуратура вновь выявила выбоины и ямы и подала на администрацию в суд.

Суд в результате обязал чиновников в течение шести месяцев отремонтировать участки дорог на улицах Солдатской, С. Дадаева, Гоголя м пер. Подгорного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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