Власти анонсировали «новые технологии» при дорожном ремонте в 2020 году в Калининградской области
В 2020 году при проведении дорожного ремонта в Калининградской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будут применяться «новые технологии». Об этом заявил замдиректора Управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.
«В 2020 году на небольшом участке дороги «Калининград-Зеленоградск» в экспериментальном порядке сделаем покрытие щебеночно – мастичным асфальтобетоном с добавками резиновой крошки. Понаблюдаем, как поведет себя дорожное покрытие, будет ли соответствовать заявленным характеристикам», - сказал он.
По словам Анисимова, только после этого будет принято решение, имеет ли смысл распространять нововведение на другие дороги.
В 2019 году в Калининграде по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен капитальный ремонт улицы Горького и Балтийского шоссе. На улице Киевской работы продолжатся и в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU