Власти анонсировали «новые технологии» при дорожном ремонте в 2020 году в Калининградской области

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-26T18:20:16+03:00

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В 2020 году при проведении дорожного ремонта в Калининградской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будут применяться «новые технологии». Об этом заявил замдиректора Управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

«В 2020 году на небольшом участке дороги «Калининград-Зеленоградск» в экспериментальном порядке сделаем покрытие щебеночно – мастичным асфальтобетоном с добавками резиновой крошки. Понаблюдаем, как поведет себя дорожное покрытие, будет ли соответствовать заявленным характеристикам», - сказал он.

По словам Анисимова, только после этого будет принято решение, имеет ли смысл распространять нововведение на другие дороги.

В 2019 году в Калининграде по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен капитальный ремонт улицы Горького и Балтийского шоссе. На улице Киевской работы продолжатся и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU