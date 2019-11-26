2019-11-26T18:46:40+03:00
Общество

За неделю в Калининграде привлекли к ответственности почти 100 водителей автобусов

Виктор Сергеев
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В Калининградской области в течение недели проходил массовые проверки в сфере пассажирских перевозок, в ходе которых было проверено более 150 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего к административной ответственности было привлечено 98 водителей. В частности, семеро из них попались на управлении транспорта с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Еще двое водителей занимались пассажирскими перевозками без лицензии.

«Эти водители привлечены также к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», - добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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