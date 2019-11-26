За неделю в Калининграде привлекли к ответственности почти 100 водителей автобусов
В Калининградской области в течение недели проходил массовые проверки в сфере пассажирских перевозок, в ходе которых было проверено более 150 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего к административной ответственности было привлечено 98 водителей. В частности, семеро из них попались на управлении транспорта с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Еще двое водителей занимались пассажирскими перевозками без лицензии.
«Эти водители привлечены также к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», - добавили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU