Конькобежцы из Калининграда завоевали два серебра европейского первенства по шорт-треку
Польский Белосток принял второй этап континентального первенства по шорт-треку, собрав две сотни представителей спортивных школ и клубов Австралии, Хорватии, Чехии, Словакии, Австрии, Литвы, Латвии, Польши, Голландии, Украины, Белоруссии и России.
Отличились на соревнованиях и юные калининградцы: как в личном, так и в эстафетном зачете среди конькобежцев не старше 20 лет. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, серебро на дистанции 1500 метров завоевала Екатерина Стекленева. Аналогичный результат, но вместе с калининградками Варварой Митрофановой, Евой Голубевой и представительницей Твери Алиной Евлоевой, они продемонстрировали в эстафете на 3 км.
ИСТОЧНИК KP.RU