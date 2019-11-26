Конькобежцы из Калининграда завоевали два серебра европейского первенства по шорт-треку

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-26T19:00:17+03:00

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Польский Белосток принял второй этап континентального первенства по шорт-треку, собрав две сотни представителей спортивных школ и клубов Австралии, Хорватии, Чехии, Словакии, Австрии, Литвы, Латвии, Польши, Голландии, Украины, Белоруссии и России.

Отличились на соревнованиях и юные калининградцы: как в личном, так и в эстафетном зачете среди конькобежцев не старше 20 лет. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, серебро на дистанции 1500 метров завоевала Екатерина Стекленева. Аналогичный результат, но вместе с калининградками Варварой Митрофановой, Евой Голубевой и представительницей Твери Алиной Евлоевой, они продемонстрировали в эстафете на 3 км.

ИСТОЧНИК KP.RU