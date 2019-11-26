«Сами пропадают, а основания остаются»: В мэрии Калининграда не могут понять, что происходит с городскими урнами
Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев заявил, что в городе начали пропадать новые урны.
- Вот эти блямбы, о которых речь шла с середины августа… - начал он, показывая в презентации фотографии круглых бетонных оснований урн. – Свершилось, наконец-то, они были заменены урнами.
Позже Чернышев рассказал журналистам, сколько урн успело исчезнуть.
- Нашими сотрудниками была выявлена пропажа порядка десяти урн, - заявил чиновник. - Здесь вопрос: это воровство, вандализм или что это? Урны уходят, основания остаются. Мы долго внутри администрации разбирались, кто и каким образом должен за это отвечать. Все вопросы урегулированы, и на всех этих точках, которые были выявлены, урны установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU