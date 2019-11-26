2019-11-26T19:52:41+03:00
Общество

«Сами пропадают, а основания остаются»: В мэрии Калининграда не могут понять, что происходит с городскими урнами

На днях «блямбы» заменили на новые емкости для мусора
Иван МАРКОВ
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От этих урн в последнее время остаются только бетонные основанияОт этих урн в последнее время остаются только бетонные основанияФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев заявил, что в городе начали пропадать новые урны.

- Вот эти блямбы, о которых речь шла с середины августа… - начал он, показывая в презентации фотографии круглых бетонных оснований урн. – Свершилось, наконец-то, они были заменены урнами.

Позже Чернышев рассказал журналистам, сколько урн успело исчезнуть.

- Нашими сотрудниками была выявлена пропажа порядка десяти урн, - заявил чиновник. - Здесь вопрос: это воровство, вандализм или что это? Урны уходят, основания остаются. Мы долго внутри администрации разбирались, кто и каким образом должен за это отвечать. Все вопросы урегулированы, и на всех этих точках, которые были выявлены, урны установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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