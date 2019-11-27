Власти надеются на создание офиса «Яндекс» в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-27T10:35:37+03:00

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Региональные власти надеются, что компания «Яндекс», помимо специального Фонда общественных интересов, откроет в Калининградской области свое представительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Ранее «Яндекс» сообщил, что в структуре ее корпоративного управления предлагается создать фонд, который планируют зарегистрировать в специальном административном районе (САР) в Калининградской области (на острове Октябрьский). Фонд общественных интересов предполагает специальную форму собственности на основе штихтинга (доверительного управления, где юридическое лицо не имеет собственников и не может быть создано для получения прибыли).

«Регион не был задействован в переговорах по этому решению, но область приветствует создание такого фонда. Кроме того, власти выражают надежду на то, что, помимо фонда, «Яндекс» создаст в области свой офис», - сказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU