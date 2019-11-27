Мэрия Калининграда: Решение проводить ремонт ул. Горького поэтапно было верным

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-27T10:40:17+03:00

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Решение проводить капремонт улицы Горького в Калининграде поэтапно, несмотря на все организационные трудности, было верным. Об этом заявил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Олег Кутин,

«Это позволило избежать транспортного коллапса и минимизировало неудобства для водителей, пассажиров, проживающих на ул. Горького и ведущих здесь бизнес. Свою роль сыграло и заблаговременное оповещение о перекрытиях, остановке движения и маршрутах объездов», - сказал он.

Сейчас фактическая готовность объекта – 99 процентов. На улице завершается асфальтирование участков тротуара на кольце ул. Гайдара, замена знаков и исправление мелких недоделок. Всего на ремонту улицы горького было выделено более 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU