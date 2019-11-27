2019-11-27T10:40:17+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Решение проводить ремонт ул. Горького поэтапно было верным

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Решение проводить капремонт улицы Горького в Калининграде поэтапно, несмотря на все организационные трудности, было верным. Об этом заявил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Олег Кутин,

«Это позволило избежать транспортного коллапса и минимизировало неудобства для водителей, пассажиров, проживающих на ул. Горького и ведущих здесь бизнес. Свою роль сыграло и заблаговременное оповещение о перекрытиях, остановке движения и маршрутах объездов», - сказал он.

Сейчас фактическая готовность объекта – 99 процентов. На улице завершается асфальтирование участков тротуара на кольце ул. Гайдара, замена знаков и исправление мелких недоделок. Всего на ремонту улицы горького было выделено более 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый и старый корпуса детсада на ул. Красной соединили переходной галереей
В Калининграде вдвое увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В Калининграде полиция пресекла работу интернет-магазина по продаже наркотиков
В Гданьске откроют инсталляцию в память об убитом мэре города Павле Адамовиче
Калининградец засудил московского застройщика за долгое ожидание квартиры
На Московском проспекте в Калининграде запустили «зеленую волну»
Компания из Самары сорвала поставки медицинских изделий в Калининград
На пл. Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю елку
На капремонт ул. Калининградской в Светлом выделили свыше 100 млн рублей
Власти утвердили места для торговли цветами в Калининграде
Сократилось время в пути поездов Калининград – Москва
В Калининграде автобус врезался в экскаватор: двое пострадавших
Калининградку ограбил ее бывший муж
В Калининграде заработала «горячая линия» для сообщений о замерзающих на улице бездомных людях
Движение по улице Киевской в Калининграде откроется уже в это воскресенье
Калининградскую компанию оштрафовали на 850 тыс рублей за поставку некачественного масла в военный вуз
В ГИБДД сообщили, в каких городах чаще всего сбивают детей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды
За въезд на первую линию аэропорта «Храброво» стали брать 500 рублей