За въезд на первую линию аэропорта «Храброво» стали брать 500 рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-27T10:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В калининградском аэропорту «Храброво» стали брать плату за въезд на первую линию. Стоимость составляет 500 рублей с момента въезда за каждый полный и неполный час и тарифицируется с 1-ой минуты въезда.

«Въезд на первую линию осуществляется после поднесения парковочной карты к считывателю, расположенному на въездной стойке. Карты подлежат возврату при выезде с парковки», - сообщается на сайте аэропорта.

Услуги парковки можно оплатить в терминалах, размещенных у выхода из аэровокзала и на территории парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU