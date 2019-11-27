За въезд на первую линию аэропорта «Храброво» стали брать 500 рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В калининградском аэропорту «Храброво» стали брать плату за въезд на первую линию. Стоимость составляет 500 рублей с момента въезда за каждый полный и неполный час и тарифицируется с 1-ой минуты въезда.
«Въезд на первую линию осуществляется после поднесения парковочной карты к считывателю, расположенному на въездной стойке. Карты подлежат возврату при выезде с парковки», - сообщается на сайте аэропорта.
Услуги парковки можно оплатить в терминалах, размещенных у выхода из аэровокзала и на территории парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU