2019-11-27T10:51:34+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 27 ноября, в Калининграде в течение дня не будет света на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Парковая аллея 61, 71, 75, 77, 83-99, ул. Островского 3а,б, ул. Д. Бедного 1-17, 2-18, ул. В. Талалихина 2, 2а, 1-21, 6-22, ул. Луговая 2-10, 16, 20-36, Парковая аллея 60, ул. Герцена 1г,д,е,ж,з,и, ул. Малая Лесная 2, ул. Гайдара 4б, 3-41, ул. Нарвская 47а-49а.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. Генерала Павлова 14, 14а, 22, 30; на ул. Беланова 101; ул. Ю. Гагарина 1 корп.1-4

До 17 часов отключена подача холодной воды на ул. Интернациональной 32-44; ул. Карамзина 9; ул. У. Громовой 39-97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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