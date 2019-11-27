2019-11-27T10:57:54+03:00
Общество

В ГИБДД сообщили, в каких городах чаще всего сбивают детей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области снижается количество случаев детского травматизма в ДТП. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка со ссылкой на данные ГИБДД.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 7 происшествий. Большая часть происшествий с участием детей происходит на территории Калининграда, Гурьевского и Зеленоградского городских округов.

Основной причиной ДТП с несовершеннолетними являются нарушения со стороны водителей транспортных средств (77,6%). Наиболее остро стоит проблема, связанная с наездом на ребенка-пешехода. С начала года в таких происшествиях пострадало 73 несовершеннолетних. Половина из них получили телесные повреждения, один ребенок погиб.

Каждый пятый ребенок стал участником ДТП в темное время суток, при этом в 12 случаях у несовершеннолетних отсутствовал светоотражающий элемент на одежде. При этом иногда дети сами подвергают себя опасности. Основными нарушениями со стороны несовершеннолетних стали переход проезжей части в неположенном месте, вне пешеходного перехода (23 ДТП), неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства. (6 ДТП);

По данным ГИБДД, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей приходится на временные интервалы с 07.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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