Калининградскую компанию оштрафовали на 850 тыс рублей за поставку некачественного масла в военный вуз
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В Калининграде оштрафовали компанию за поставку некачественных продуктов в высшее военное учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.
306 военная прокуратура гарнизона и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии установили, что в один из военных вузов региона было поставлено некачественное сливочное масло.
На поставщика - ООО «СЗТК» завели административное дело, которое рассмотрела антимонопольная служба и штрафовала компанию на 850 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU