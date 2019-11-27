Калининградскую компанию оштрафовали на 850 тыс рублей за поставку некачественного масла в военный вуз

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-27T11:36:05+03:00

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В Калининграде оштрафовали компанию за поставку некачественных продуктов в высшее военное учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.

306 военная прокуратура гарнизона и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии установили, что в один из военных вузов региона было поставлено некачественное сливочное масло.

На поставщика - ООО «СЗТК» завели административное дело, которое рассмотрела антимонопольная служба и штрафовала компанию на 850 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU