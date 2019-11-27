Движение по улице Киевской в Калининграде откроется уже в это воскресенье
Уже в это воскресенье будет открыто движение на улице Киевской (правда, пока только по временной схеме). Об этом во вторник сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.
- Подрядчик работает с максимальной интенсивностью, чтобы выполнить наши обязательства перед жителями и с 1 декабря открыть движение по улице Киевской, - заявил Кутин.
По словам чиновника, рабочие уже заканчивают укладку верхнего слоя асфальта.
- В принципе, пока у нас все нормально. Мы видим, по темпам что подрядчик до 1 декабря должен уложиться в срок. Надеюсь, погода нам сильно не помешает, - добавил он.
С момента производства работ на второй очереди (в конце зимы – начале весны), по словам Кутина, схема будет немного корректироваться.
- Это будут краткосрочные моменты, которые серьезного неудобства жителям доставить не должны, - заключил он.
ИСТОЧНИК KP.RU