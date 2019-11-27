2019-11-27T12:09:37+03:00
Общество

Движение по улице Киевской в Калининграде откроется уже в это воскресенье

Корректировка схемы, по словам Олега Кутина, возможна лишь с конца зимы
Иван МАРКОВ
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Уже в это воскресенье будет открыто движение на улице Киевской (правда, пока только по временной схеме). Об этом во вторник сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

- Подрядчик работает с максимальной интенсивностью, чтобы выполнить наши обязательства перед жителями и с 1 декабря открыть движение по улице Киевской, - заявил Кутин.

По словам чиновника, рабочие уже заканчивают укладку верхнего слоя асфальта.

- В принципе, пока у нас все нормально. Мы видим, по темпам что подрядчик до 1 декабря должен уложиться в срок. Надеюсь, погода нам сильно не помешает, - добавил он.

С момента производства работ на второй очереди (в конце зимы – начале весны), по словам Кутина, схема будет немного корректироваться.

- Это будут краткосрочные моменты, которые серьезного неудобства жителям доставить не должны, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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