В Калининграде заработала «горячая линия» для сообщений о замерзающих на улице бездомных людях

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-27T12:12:09+03:00

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В ноябре из-за похолодания увеличилось количество нуждающихся в ночлеге лиц без определенного места жительства. Для этого в отделениях центра социальной адаптации развернуты дополнительные места, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Теплый ночлег предоставляется людям в трезвом виде в отделениях центра (домах ночного пребывания) по адресам: Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1 (проезд до остановки «Улица Карташова» на автобусах №5, 8, 32 и маршрутное такси № 92) и г. Советск, ул. Луначарского, д. 22-а.

В министерстве просят горожан не оставаться безучастными к тем, кто в силу обстоятельств фактически живет на улице. В Центре социальной адаптации открыта горячая линия – круглосуточные телефоны в Калининграде 8 (4012) 96-89-45 и в г. Советске 8 (4016) 13-36-12 для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных людях.

ИСТОЧНИК KP.RU