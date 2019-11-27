Калининградку ограбил ее бывший муж

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-27T12:20:38+03:00

Придя в гости к экс-супрге, мужчина отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся

Изменить размер текста: A A

В гости в жительнице города Светлый пришел ее бывший муж. Что, «высокие отношения», как говаривали в одной популярной кинокомедии.

Но встреча экс-супругов омрачилась привычной ссорой. Мужчина в итоге отобрал у женщины мобильный телефон, с которым и удалился. А дама поспешила в полицию – писать заявление о грабеже имущества, которое она оценила в 5 тысяч рублей.

Что тут началось! После проведения оперативных мероприятий 48-летнего светловчанина повязали, в местный отдел внутренних дел доставили и там допросили насчет похищенного гаджета. Ну и естественно, оказалось, что мобилу мужик успел сбыть в ломбард, а вырученные деньги (думается, что это было, все-таки, меньше 5 тысяч рублей) потратить. На личные нужды, так сказать.

Грабителя ждет суд и, вероятно, казенный дом, где придется пробыть до 4 лет. А потерпевшей придется либо разбираться с ломбардом, либо приобретать себе новый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU