Калининградку ограбил ее бывший муж
В гости в жительнице города Светлый пришел ее бывший муж. Что, «высокие отношения», как говаривали в одной популярной кинокомедии.
Но встреча экс-супругов омрачилась привычной ссорой. Мужчина в итоге отобрал у женщины мобильный телефон, с которым и удалился. А дама поспешила в полицию – писать заявление о грабеже имущества, которое она оценила в 5 тысяч рублей.
Что тут началось! После проведения оперативных мероприятий 48-летнего светловчанина повязали, в местный отдел внутренних дел доставили и там допросили насчет похищенного гаджета. Ну и естественно, оказалось, что мобилу мужик успел сбыть в ломбард, а вырученные деньги (думается, что это было, все-таки, меньше 5 тысяч рублей) потратить. На личные нужды, так сказать.
Грабителя ждет суд и, вероятно, казенный дом, где придется пробыть до 4 лет. А потерпевшей придется либо разбираться с ломбардом, либо приобретать себе новый телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU