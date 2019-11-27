В Калининграде автобус врезался в экскаватор: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице А. Невского. 63-летняя пенсионерка на «Нисане» при перестроении «подрезала» автобус, после чего автобус изменил направление движения и врезался в экскаватор.
В результате дорожного происшествия водитель и 44 – летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения различной степени.
ИСТОЧНИК KP.RU