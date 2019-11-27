2019-11-27T12:36:47+03:00
Общество

Сократилось время в пути поездов Калининград – Москва

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Время в пути поездов сообщением КалининградМосква сократилось. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, это стало возможным благодаря оптимизации движения на московском транспортном узле.

Так, фирменный поезд № 30 «Янтарь» теперь прибывает в Москву на 16 минут раньше – в 8:53. Поезд № 29 сообщением Москва – Калининград отправляется с Белорусского вокзала на 14 минут позже – в 17:47.

На 7 минут раньше (в 15:23) будет прибывать в Москву поезд № 148.

В КЖД отметили, что корректировка графика прибытия на промежуточные станции касается и поездов сообщением Калининград – Адлер - Калининград. Но время отправления с начальных и конечных станций маршрута остались прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый и старый корпуса детсада на ул. Красной соединили переходной галереей
В Калининграде вдвое увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В Калининграде полиция пресекла работу интернет-магазина по продаже наркотиков
В Гданьске откроют инсталляцию в память об убитом мэре города Павле Адамовиче
Калининградец засудил московского застройщика за долгое ожидание квартиры
На Московском проспекте в Калининграде запустили «зеленую волну»
Компания из Самары сорвала поставки медицинских изделий в Калининград
На пл. Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю елку
На капремонт ул. Калининградской в Светлом выделили свыше 100 млн рублей
Власти утвердили места для торговли цветами в Калининграде
В Калининграде автобус врезался в экскаватор: двое пострадавших
Калининградку ограбил ее бывший муж
В Калининграде заработала «горячая линия» для сообщений о замерзающих на улице бездомных людях
Движение по улице Киевской в Калининграде откроется уже в это воскресенье
Калининградскую компанию оштрафовали на 850 тыс рублей за поставку некачественного масла в военный вуз
В ГИБДД сообщили, в каких городах чаще всего сбивают детей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды
За въезд на первую линию аэропорта «Храброво» стали брать 500 рублей
Мэрия Калининграда: Решение проводить ремонт ул. Горького поэтапно было верным