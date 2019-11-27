Сократилось время в пути поездов Калининград – Москва

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-27T12:36:47+03:00

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Время в пути поездов сообщением Калининград – Москва сократилось. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, это стало возможным благодаря оптимизации движения на московском транспортном узле.

Так, фирменный поезд № 30 «Янтарь» теперь прибывает в Москву на 16 минут раньше – в 8:53. Поезд № 29 сообщением Москва – Калининград отправляется с Белорусского вокзала на 14 минут позже – в 17:47.

На 7 минут раньше (в 15:23) будет прибывать в Москву поезд № 148.

В КЖД отметили, что корректировка графика прибытия на промежуточные станции касается и поездов сообщением Калининград – Адлер - Калининград. Но время отправления с начальных и конечных станций маршрута остались прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU