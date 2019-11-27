Власти утвердили места для торговли цветами в Калининграде
.Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда утвердила список мест, где можно торговать цветами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Всего в списке 64 места, торговля цветами там будет разрешена в определенные дни: 14 февраля, 22, 23 февраля, 5-9 марта, 9 мая, 31 августа - 3 сентября.
Власти утвердили места для торговли цветами в КалининградеФото: мэрия Калининграда
Власти утвердили места для торговли цветами в КалининградеФото: мэрия Калининграда
ИСТОЧНИК KP.RU