2019-11-27T13:21:16+03:00
Общество

На капремонт ул. Калининградской в Светлом выделили свыше 100 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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На капитальный ремонт ул. Калининградской в Светлом выделено 101,2 млн рублей. Информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликована на официальном портале госзакупок.

Как сообщил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия, источником финансирования выступает местный и областной бюджеты - 506 тысяч и 100,7 млн рублей соответственно.

Подрядчика планируют выбрать 4 декабря. По контракту, компания должна закончить все ремонтные работы улицы не позднее 31 июля 2020 года. В рамках проведения ремонта планируется обустройство наружного освещения, дождевой канализации, а также озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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