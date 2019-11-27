На пл. Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю елку
Во вторник, 27 ноября, на площади Победы в Калининграде начали устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
«На площади ёлка, высотой 30.5 метров, простоит наряженной с 8 декабря по 22 января, на Верхнем озере - высотой 18 метров - с 13 декабря по 22 января», - отметили в администрации, добавив, что новогодние ёлки на Площади Победы и Верхнем озере будут круглосуточно охранять пары охранников.
Напомним, в этом году «Комсомолка» исполнит новогодние желания 5 калининградцев. Присылайте нам свои желания на этой странице
ИСТОЧНИК KP.RU