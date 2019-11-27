2019-11-27T14:25:04+03:00
Общество

Компания из Самары сорвала поставки медицинских изделий в Калининград

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания из Самары сорвала поставки медицинских изделий в Калининград и оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.

Компания «Торговый дом «Самарский завод медицинских изделий» стала победителем аукциона на поставку медицинских изделий сразу в 35 калининградских учреждений здравоохранения на 33 млн рублей.

«Поставка товара должна была быть произведена не позднее 20 сентября. При приемке товара, поступившего заказчику 7 октября, были выявлены отклонения от заявленных в техническом задании характеристик. Вследствие чего заказчиком было принято решение отказаться от приемки и оплаты товара. Поставщик в установленные сроки нарушения не устранил и обязательства по контракту не выполнил, в связи с чем один из заказчиков закупки – Областная клиническая больница Калининградской области - в одностороннем порядке расторг контракт и направил в Калининградское УФАС сведения об организации для включения ее в реестр», - отметили в пресс-службе Конкурсного агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде вдвое увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В Калининграде полиция пресекла работу интернет-магазина по продаже наркотиков
В Гданьске откроют инсталляцию в память об убитом мэре города Павле Адамовиче
Калининградец засудил московского застройщика за долгое ожидание квартиры
На Московском проспекте в Калининграде запустили «зеленую волну»
На пл. Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю елку
На капремонт ул. Калининградской в Светлом выделили свыше 100 млн рублей
Власти утвердили места для торговли цветами в Калининграде
Сократилось время в пути поездов Калининград – Москва
В Калининграде автобус врезался в экскаватор: двое пострадавших
Калининградку ограбил ее бывший муж
В Калининграде заработала «горячая линия» для сообщений о замерзающих на улице бездомных людях
Движение по улице Киевской в Калининграде откроется уже в это воскресенье
Калининградскую компанию оштрафовали на 850 тыс рублей за поставку некачественного масла в военный вуз
В ГИБДД сообщили, в каких городах чаще всего сбивают детей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды
За въезд на первую линию аэропорта «Храброво» стали брать 500 рублей
Мэрия Калининграда: Решение проводить ремонт ул. Горького поэтапно было верным