СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-27T14:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания из Самары сорвала поставки медицинских изделий в Калининград и оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.

Компания «Торговый дом «Самарский завод медицинских изделий» стала победителем аукциона на поставку медицинских изделий сразу в 35 калининградских учреждений здравоохранения на 33 млн рублей.

«Поставка товара должна была быть произведена не позднее 20 сентября. При приемке товара, поступившего заказчику 7 октября, были выявлены отклонения от заявленных в техническом задании характеристик. Вследствие чего заказчиком было принято решение отказаться от приемки и оплаты товара. Поставщик в установленные сроки нарушения не устранил и обязательства по контракту не выполнил, в связи с чем один из заказчиков закупки – Областная клиническая больница Калининградской области - в одностороннем порядке расторг контракт и направил в Калининградское УФАС сведения об организации для включения ее в реестр», - отметили в пресс-службе Конкурсного агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU