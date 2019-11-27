На Московском проспекте в Калининграде запустили «зеленую волну»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-27T14:33:17+03:00

"Зеленая волна" в час пик, по словам Кутина, работать не будет Фото: Иван МАРКОВ

Работать она будет лишь при условии соблюдения скоростного режима и в определенные часы

Изменить размер текста: A A

Во вторник председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщил, что с недавнего времени на Московском проспекте в Калининграде запущена «зеленая волна», при помощи которой мэрия постарается отрегулировать автомобильное движение на магистрали.

- Через определение интенсивности мы постарались отрегулировать светофоры таким образом, чтобы при постоянной скорости и определенной интенсивности движения у нас была возможность проехать максимальное количество светофорных объектов на зеленый свет, - пояснил Кутин. – Это от Литовского вала до так называемой школы милиции.

Чтобы попадать только на зеленый свет, по словам Кутина, необходимо двигаться со скоростью около 50 километров в час.

- Интенсивность движения разная, особенно в час пик, поэтому «зеленая волна» возможна с 11:00 до 16:00, - добавил Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU