2019-11-27T14:33:17+03:00
Общество

На Московском проспекте в Калининграде запустили «зеленую волну»

Работать она будет лишь при условии соблюдения скоростного режима и в определенные часы
Иван МАРКОВ
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"Зеленая волна" в час пик, по словам Кутина, работать не будет"Зеленая волна" в час пик, по словам Кутина, работать не будетФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщил, что с недавнего времени на Московском проспекте в Калининграде запущена «зеленая волна», при помощи которой мэрия постарается отрегулировать автомобильное движение на магистрали.

- Через определение интенсивности мы постарались отрегулировать светофоры таким образом, чтобы при постоянной скорости и определенной интенсивности движения у нас была возможность проехать максимальное количество светофорных объектов на зеленый свет, - пояснил Кутин. – Это от Литовского вала до так называемой школы милиции.

Чтобы попадать только на зеленый свет, по словам Кутина, необходимо двигаться со скоростью около 50 километров в час.

- Интенсивность движения разная, особенно в час пик, поэтому «зеленая волна» возможна с 11:00 до 16:00, - добавил Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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