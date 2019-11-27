Калининградец засудил московского застройщика за долгое ожидание квартиры

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-27T14:36:47+03:00

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Житель Калининграда отсудил у застройщика компенсацию за нарушение сроков передачи квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина заключил договор участия в долевом строительстве в Москве, передал застройщику 7 млн рублей и ожидал, что получит квартиру не позднее 31 декабря 2017 года. Однако жилище он получил лишь в марте 2019 года.

В результате Ленинградский районный суд взыскал с застройщика неустойку за просрочку передачи квартиры в размере 500 000 рублей, компенсацию морального вреда – 20 000 рублей и штраф – 260 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU