В Гданьске откроют инсталляцию в память об убитом мэре города Павле Адамовиче

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-27T14:45:28+03:00

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В Гданьске в рамках польско-российского проекта «Объединенные янтарем» начали восстанавливать здание старинной мельницы, которая была построена Тевтонским орденом в XIV веке и в Средневековье была одним из крупнейших промышленных зданий Европы. После ремонтно-восстановительных работ в здание переедет Музей янтаря Гданьска. Во внутреннем помещении оборудуют экспозиции и мемориал в память об убитом мэре города Павле Адамовиче. Об этом на презентации проекта рассказала директор музея янтаря Гданьска Джоанна Грожавска.

- На первом этаже мы представим янтарный лес, на втором этаже будет показан янтарь в культуре. В мельнице будут находиться постоянная экспозиция и временные выставки. На первом этаже также появится инсталляция, посвященная памяти трагически погибшего президента Гданьска Павла Адамовича. Именно он выступал с проектом «Гданьск – столица янтаря», – сказала директор музея.

Отметим, в рамках проекта «Объединенные янтарем» в Калининграде планируют восстановить здание Янтарной мануфактуры на улице Портовой.

ИСТОЧНИК KP.RU