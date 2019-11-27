В Гданьске откроют инсталляцию в память об убитом мэре города Павле Адамовиче
В Гданьске в рамках польско-российского проекта «Объединенные янтарем» начали восстанавливать здание старинной мельницы, которая была построена Тевтонским орденом в XIV веке и в Средневековье была одним из крупнейших промышленных зданий Европы. После ремонтно-восстановительных работ в здание переедет Музей янтаря Гданьска. Во внутреннем помещении оборудуют экспозиции и мемориал в память об убитом мэре города Павле Адамовиче. Об этом на презентации проекта рассказала директор музея янтаря Гданьска Джоанна Грожавска.
- На первом этаже мы представим янтарный лес, на втором этаже будет показан янтарь в культуре. В мельнице будут находиться постоянная экспозиция и временные выставки. На первом этаже также появится инсталляция, посвященная памяти трагически погибшего президента Гданьска Павла Адамовича. Именно он выступал с проектом «Гданьск – столица янтаря», – сказала директор музея.
Отметим, в рамках проекта «Объединенные янтарем» в Калининграде планируют восстановить здание Янтарной мануфактуры на улице Портовой.
ИСТОЧНИК KP.RU