2019-11-27T14:47:18+03:00
Общество

В Калининграде полиция пресекла работу интернет-магазина по продаже наркотиков

Виктор Сергеев
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Калининградские полицейские пресекли работу интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Магазин работал торговой площадке в теневом секторе интернета, за время его существования было совершено более семи тысяч сделок по сбыту наркотиков бесконтактным способом, а ежемесячная прибыль магазина составляла не менее миллиона рублей.

«Организаторы магазина тщательно соблюдали меры конспирации и все финансовые операции производили с использованием криптовалюты. Наркотики реализовывались как путем онлайн-сделок, так и по предзаказу. Лица, желающие купить наркотики, приобретали криптовалюту, а затем рассчитывались ею и получали координаты с местом расположения тайника. В разных районах города закладки либо закапывались в землю, либо крепились с помощью магнитов на таблички с номерами домов, водосточных трубах, заборах и дорожных знаках», - рассказала представитель МВД РФ.

Полицейские задержали двоих активных участников преступной группы, судуже выдал санкцию на их арест. В ходе личных досмотров и обысков по местам проживания фигурантов было изъято свыше 200 граммов амфетамина, более 100 таблеток МДМА, а также весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и компьютеры, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, оперативники обнаружили 24 тайника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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