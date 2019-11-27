В Калининграде вдвое увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-27T14:54:39+03:00

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В Калининграде в два раза увеличена выплата ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и участникам штурма Кёнигсберга. Об этом сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

«Ранее индексация предполагалась в размере 22 процентов. Депутаты горсовета поддержали инициативу», - сказал Кропоткин.

Председатель горсовета отметил, что в следующем году сумма социальной выплаты ко Дню Победы составит 3, 372 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU