В Калининграде вдвое увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
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В Калининграде в два раза увеличена выплата ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и участникам штурма Кёнигсберга. Об этом сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
«Ранее индексация предполагалась в размере 22 процентов. Депутаты горсовета поддержали инициативу», - сказал Кропоткин.
Председатель горсовета отметил, что в следующем году сумма социальной выплаты ко Дню Победы составит 3, 372 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU