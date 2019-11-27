Новый и старый корпуса детсада на ул. Красной соединили переходной галереей
Новый и старый корпуса детского сада на ул. Красной соединили переходной галереей на уровне 3-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Новый корпус детского сада-начальной школы № 72 начали строить в июле этого года, работы планируется закончить в ноябре следующего года.
В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет.
На первом этаже детского сада запроектирован пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем – административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса будут расположены групповые ячейки.
ИСТОЧНИК KP.RU