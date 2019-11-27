2019-11-27T15:38:34+03:00
Общество

Новый и старый корпуса детсада на ул. Красной соединили переходной галереей

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Новый и старый корпуса детского сада на ул. Красной соединили переходной галереей на уровне 3-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Новый корпус детского сада-начальной школы № 72 начали строить в июле этого года, работы планируется закончить в ноябре следующего года.

В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет.

На первом этаже детского сада запроектирован пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем – административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса будут расположены групповые ячейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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