Сотрудников министерства регионального контроля уличили в сокрытии доходов и имущества
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве регионального контроля (надзора). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что 8 сотрудников министерства, включая министра Елену Серую, предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также супругов. Более того, некоторые сотрудники министерства «забыли» о своих банковских счетах и доходах по предыдущему месту работы.
По результатам проверки губернатору Калининградской области внесено представление, которое находится на рассмотрении, отметили в пресс-службе прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU