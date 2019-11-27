Сотрудников министерства регионального контроля уличили в сокрытии доходов и имущества

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-27T15:54:11+03:00

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Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве регионального контроля (надзора). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что 8 сотрудников министерства, включая министра Елену Серую, предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также супругов. Более того, некоторые сотрудники министерства «забыли» о своих банковских счетах и доходах по предыдущему месту работы.

По результатам проверки губернатору Калининградской области внесено представление, которое находится на рассмотрении, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU