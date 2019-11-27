2019-11-27T16:52:39+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке умер самец зебры

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Самец зебры по кличке Марс умер в Калининградском зоопарке в ночь с 26 на 27 ноября. Как сообщает пресс-служба зоопарка, причина смерти – тромбоэмболия на фоне физиологической старости. Средняя продолжительность жизни зебр Гранта - 20 лет. Именно столько лет было Марсу.

В Калининградском зоопарке остались две зебры. Это 19-летняя Венера и ее дочь.

- Калининградский зоопарк переживает так называемый процесс старения коллекции, когда по естественным причинам в результате физиологической старости начинают постепенно умирать пожилые животные, достигшие предела своей жизни. При этом, зоопарк не пополняет коллекцию молодыми особями тех же видов поскольку не имеет возможности создать для них условия содержания, отвечающие современным требованиям, – сказали в зоопарке и отметили, что придерживаются того принципа, что каждое животное имеет право на достойную старость, а эвтаназия возможна в исключительных случаях, например, если животное испытывает невыносимые физические муки в результате тяжелого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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