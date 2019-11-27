Горсовет утвердил бюджет Калининграда с профицитом в 211 млн

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-27T17:03:48+03:00

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Депутаты горсовета утвердили бюджет Калининграда на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Решение об этом было принято на заседании в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Расходы бюджеты в следующем году запланированы в размере 15 миллиардов 669 миллионов 460 тыс. руб. Профицит бюджета должен составить 211 миллионов 260 тыс. руб.

В пресс-службе горадминистрации назвали бюджет социальным – на эту сферу будет направлено свыше 60 процентов всех расходов. В частности, на образование планируется потратить 8 млрд рублей, на социальную поддержку населения – 323,5 млн рублей. Еще 2,7 млрд рублей пойдут на финансирование муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса».

ИСТОЧНИК KP.RU