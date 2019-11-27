На окраине Калининграда рейсовый автобус сбил пешехода
ДТП произошло в 7:15 на восьмом километре автодороги «Калининград-Долгоруково»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду утром в Гурьевском районе сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального упарвления МВД.
ДТП произошло в 7:15 на восьмом километре автодороги «Калининград-Долгоруково». Водитель автобуса «Мерседеса», который следовал в сторону поселка Лесное сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате наезда 52-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU