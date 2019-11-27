На окраине Калининграда рейсовый автобус сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-27T17:11:28+03:00

ДТП произошло в 7:15 на восьмом километре автодороги «Калининград-Долгоруково»

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В среду утром в Гурьевском районе сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального упарвления МВД.

ДТП произошло в 7:15 на восьмом километре автодороги «Калининград-Долгоруково». Водитель автобуса «Мерседеса», который следовал в сторону поселка Лесное сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда 52-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU