В регионе выпускники 9-х классов написали первые тренировочные проверочные работы

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-27T17:31:06+03:00

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В Калининградской области выпускники девятых классов написали первые тренировочные проверочные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В среду, 27 ноября, более 9,7 тысячи учащихся выполняли задания по геометрии в среду, Всего в регионе было развернуто 55 пунктов. Процедура экзамена была максимально приближена к проведению государственной итоговой аттестации: школьники предъявляли паспорта, проходили контроль через металлоискатели, распределялись в аудиториях согласно представленной рассадке, писали работы под видеонаблюдением.

«Проанализировав работы по математике за последние несколько лет, мы увидели ряд тенденций, с которыми надо работать. Одна из них – низкий уровень выполнения заданий по геометрии. По итогам проведенного тренировочного экзамена каждая школа получит рекомендации по повышению качества математического образования. На устранение образовательных пробелов ещё достаточно времени», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

Чтобы получить удовлетворительную оценку, необходимо набрать 6 баллов. Свои результаты школьники смогут узнать в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU