Жителя Калининграда будут судить за организацию сети подпольных казино

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-27T18:06:51+03:00

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Жителя Калининграда будут судить за проведение азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник организовал в четырех торговых центрах незаконные казино, которые работали свыше пяти лет. За это время доход от преступной деятельности превысил 22 млн рублей.

Уголовное дело на участника организованного преступного сообщества направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU