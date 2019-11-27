Жителя Калининграда будут судить за организацию сети подпольных казино
.Фото: Архив "КП"
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Жителя Калининграда будут судить за проведение азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, злоумышленник организовал в четырех торговых центрах незаконные казино, которые работали свыше пяти лет. За это время доход от преступной деятельности превысил 22 млн рублей.
Уголовное дело на участника организованного преступного сообщества направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU