2019-11-28T09:52:59+03:00
Происшествия

В ДТП в Озерском районе спасли трех человек

Авария случилась в районе поселка Задорожье
Александр КАТЕРУША
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ДТП в Озерском районе случилось вечером в среду 27 ноября – в 20:30 на дороге Черняховск - Озерск возле поселка Задорожье столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации одним из автомобилей-участников ДТП была машина «Скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на месте ДТП были спасены три человека.

На месте работал расчет местной пожарно-спасательной части и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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