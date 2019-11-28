В ДТП в Озерском районе спасли трех человек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-28T09:52:59+03:00

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ДТП в Озерском районе случилось вечером в среду 27 ноября – в 20:30 на дороге Черняховск - Озерск возле поселка Задорожье столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации одним из автомобилей-участников ДТП была машина «Скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на месте ДТП были спасены три человека.

На месте работал расчет местной пожарно-спасательной части и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU