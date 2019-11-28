В ДТП в Озерском районе спасли трех человек
Авария случилась в районе поселка Задорожье
Изменить размер текста:
ДТП в Озерском районе случилось вечером в среду 27 ноября – в 20:30 на дороге Черняховск - Озерск возле поселка Задорожье столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации одним из автомобилей-участников ДТП была машина «Скорой помощи».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на месте ДТП были спасены три человека.
На месте работал расчет местной пожарно-спасательной части и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU