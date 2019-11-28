2019-11-28T10:17:05+03:00
Происшествия

В Калининграде внедорожник БМВ без водителя врезался в автобусную остановку

Виктор Сергеев
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В Калининграде внедорожник БМВ врезался в автобусную остановку. ДТП произошло на Московском проспекте, сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

На парковке водитель укладывал вещи в багажник. Внезапно автомобиль начал движение, проехал несколько метров и врезался в автобусную остановку. Водитель пытался остановить машину, но безуспешно.

В результате наезда БМВ разбил стекло остановки, пассажиры не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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