2019-11-28T10:33:36+03:00
Общество

Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в декабре

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в декабре. Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в Полесском и Гурьевском городских округах.

Со 2 по 6 декабря поликлиника будет работать в поселке Головкино Полесского округа на ул. Молодежная, 1

С 9 по 13 декабря - в поселке Добрино Гурьевского округа на ул. Центральная, 36 б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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