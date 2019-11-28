СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-28T10:33:36+03:00

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Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в декабре. Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в Полесском и Гурьевском городских округах.

Со 2 по 6 декабря поликлиника будет работать в поселке Головкино Полесского округа на ул. Молодежная, 1

С 9 по 13 декабря - в поселке Добрино Гурьевского округа на ул. Центральная, 36 б.

ИСТОЧНИК KP.RU