Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в декабре
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в декабре. Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в Полесском и Гурьевском городских округах.
Со 2 по 6 декабря поликлиника будет работать в поселке Головкино Полесского округа на ул. Молодежная, 1
С 9 по 13 декабря - в поселке Добрино Гурьевского округа на ул. Центральная, 36 б.
ИСТОЧНИК KP.RU