2019-11-28T10:38:51+03:00
Общество

Эксперты выяснили, за сколько лет в Калининграде можно закрыть ипотеку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Эксперты Авито Недвижимости выяснили, сколько времени в среднем потребуется жителям различных регионов России для того, чтобы выплатить ипотечный кредит за однокомнатную квартиру на вторичном рынке при средней зарплате по региону.

По данным исследования, в Калининградской области в среднем погасить ипотеку получится за 6 лет и 1 месяц. Но это при условии, что средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 2 326 000 рублей, а ежемесячный доход – в среднем 38 000 рублей.

В среднем по России, на выплату ипотеки требуется десять с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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