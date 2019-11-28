Эксперты выяснили, за сколько лет в Калининграде можно закрыть ипотеку
Эксперты Авито Недвижимости выяснили, сколько времени в среднем потребуется жителям различных регионов России для того, чтобы выплатить ипотечный кредит за однокомнатную квартиру на вторичном рынке при средней зарплате по региону.
По данным исследования, в Калининградской области в среднем погасить ипотеку получится за 6 лет и 1 месяц. Но это при условии, что средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 2 326 000 рублей, а ежемесячный доход – в среднем 38 000 рублей.
В среднем по России, на выплату ипотеки требуется десять с половиной лет.
ИСТОЧНИК KP.RU