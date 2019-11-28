В Калининграде пройдет бесплатная встреча с автором романа «Географ глобус пропил»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-28T10:39:03+03:00

Алексей Иванов пообщается с читателями в областной научной библиотеке

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В Калининград приедет известный писатель и сценарист Алексей Иванов. Он – автор романов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ёбург», «Сердце пармы» и др.

Как рассказали в пресс-службе научной библиотеки, встреча с писателем будет бесплатная, приглашаются все желающие.

В библиотеке сообщили, что Алексей Иванов планирует посвятить Калининградской области свой новый роман, и приезжает в регион, чтобы продолжить поиски материала для новой книги.

Отметим, писатель посетит Калининград второй раз. В апреле 2019 года Иванов был гостем областной научной библиотеки, общение с писателем проходило в рамках проекта «Библионочь».

Очередная творческая встреча с автором состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU