В Черняховском районе «Ауди» в лобовую врезалась в "скорую помощь": четверо в больнице, один погиб

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-28T10:53:17+03:00

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В среду вечером в Черняховском районе произошло крупное ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 22 километре автодороги «Черняховск-Озерск». 40-летний водитель "Ауди 80" на правостороннем закруглении, выехал на встречку и врезался в машину "скорой помощи".

В результате ДТП водитель "Ауди 80" скончался на месте происшествия. Трое пассажиров и водитель "скорой" получили травмы и доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель "Ауди" превысил скорость и не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU