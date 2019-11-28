В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду, свет и отопление

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-28T11:03:45+03:00

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В Калининграде в четверг в течение дня не будет электричества на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на Ленинском пр-те 44б, 44-58 и ул. Серпуховской 9-21, 26 (д/сад № 19). С 13:30 до 18 часов приостановлена подача электроэнергии на Ленинском пр-те 42б, 44-66 и ул. Серпуховской 23-27, 29 (д/сад № 104).

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено в Московском районе на ул. Автомобильной 25.

До 18 часов отключена подача воды на ул. Ген. Толстикова 69-85; ул. Л. Иванихиной 14-16; ул. Интернациональная 11-25.

Теплоснабжение до 14 часов прекращено в Тихорецком тупике 7-11.

ИСТОЧНИК KP.RU