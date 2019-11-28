2019-11-28T11:06:58+03:00
Общество

В Калининграде пройдет областной добровольческий форум

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, 30 ноября, в Калининграде пройдет областной добровольческий форум. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками форума на стадионе «Калининград» станут более 300 представителей волонтерского движения.

«Для добровольцев будут организованы секции, направленные на получение новых знаний в сфере социального волонтерства, организации деятельности школьных и студенческих добровольческих отрядов, деятельности волонтеров в сфере культуры, патриотического воспитания. На секции с серебряными волонтерами будут подведены итоги социального проекта «Помогите мне вернуться домой», - рассказали в пресс-службе правительства.

На форуме пройдет награждение активных добровольцев в сфере молодежной и социальной политики, здравоохранения, спорта, образования, победителей добровольческих акций и мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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