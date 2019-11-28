На ремонтируемой улице Дачной в Калининграде вырубят 245 деревьев
.Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда разрешила вырубить свыше 200 деревьев на улице Дачной. Соответствующая информация опубликована в реестре выданных билетов.
Власти выдали порубочный билет на снос 245 деревьев на улице Дачной и потребовали сохранить 160 деревьев.
Напомним, улицу Дачную ожидает масштабная реконструкция. В этом месяце МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» получило разрешение на строительство первого этапа, будет отремонтирован участок протяженностью 986 метров.
После ремонта улица Дачная соединит Московский проспект и улицу Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU