На ремонтируемой улице Дачной в Калининграде вырубят 245 деревьев

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-28T11:18:56+03:00

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Администрация Калининграда разрешила вырубить свыше 200 деревьев на улице Дачной. Соответствующая информация опубликована в реестре выданных билетов.

Власти выдали порубочный билет на снос 245 деревьев на улице Дачной и потребовали сохранить 160 деревьев.

Напомним, улицу Дачную ожидает масштабная реконструкция. В этом месяце МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» получило разрешение на строительство первого этапа, будет отремонтирован участок протяженностью 986 метров.

После ремонта улица Дачная соединит Московский проспект и улицу Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU