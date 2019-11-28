2019-11-28T13:11:51+03:00
Общество

Власти призвали калининградских застройщиков активнее внедрять цифровые технологии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти призвали калининградских застройщиков активнее внедрять современные инженерные технологии и цифровые решения. Об этом шла речь на встрече вице-премьера Натальи Сибиревой с застройщиками и представителями компании GS Group и ПАО МТС.

«Мы все уже живём в цифровом пространстве, и вопрос цифровизации городской среды – это перспектива ближайших лет. Мы все заинтересованы в том, чтобы наш город стал лучше и «умнее», стройка – это первый шаг к этому», – сказала Наталья Сибирева.

По словам министра цифровых технологий и связи Алексея Игнатенко, внедрение современных инженерных технологий и цифровых решений будет способствовать комплексному повышению эффективности городской и коммунальной инфраструктуры.

«Проект «Умный город» реализуется Министерством строительства России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Хотелось бы, чтобы вы при строительстве ваших объектов вписывались в этот проект, и у вас выстроилась бы общая картина развития цифровой городской среды не только в Калининграде, но и во всём регионе, – сказал он.

Сегодня ряд калининградских строительных компаний уже продвигают информационные технологии, которые можно внедрить на этапе строительства здания и получить так называемый «Умный дом», в котором передовые технологии будут подстраиваться под нужды жильцов. Среди таких «опций» предполагается система энергоэффективного уличного освещения, видеонаблюдения придомовых и внутридомовых территорий, удалённое управление домофоном, шлагбаумом и калиткой, автоматический учёт ресурсов ЖКХ, мониторинг пожарной сигнализации и анализ заполняемости контейнеров твердых коммунальных отходов, а также аналитика наличия свободных парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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