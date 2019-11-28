Калининградец пытался пронести в колонию марихуану «ухищренным способом»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-28T13:18:56+03:00

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Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в исправительную колонию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

45-летний мужчина пытался пронести почти 6 граммов марихуаны в колонию №13 в поселке Славяновка. В пресс-службе УФСИН отметили, что злоумышленник спрятал сверток «ухищренным способом».

На задержанного завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU