Калининградец пытался пронести в колонию марихуану «ухищренным способом»
.Фото: Александр Подгорчук
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Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в исправительную колонию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
45-летний мужчина пытался пронести почти 6 граммов марихуаны в колонию №13 в поселке Славяновка. В пресс-службе УФСИН отметили, что злоумышленник спрятал сверток «ухищренным способом».
На задержанного завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU