Прокуратура выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в Музее изобразительных искусств

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-28T14:02:42+03:00

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Прокуратура Московского района Калининграда выявила нарушения в работе двух музеев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в музее «Фридландские ворота» были выявлены многочисленные нарушения о музейном деле: в музее нашли неучтенные предметы, не разработан план сверок музейных предметов, не осуществлялась передача на ответственное хранение музейных предметов смотрителям экспозиции. Кроме того, были выявлены нарушения законодательства о безопасности и антитеррористической защищенности.

В «Калининградском областном музее изобразительных искусств» прокурорские работники выявили сразу 32 нарушения правил противопожарной безопасности.

В результате на музее завели административные дела по выявленным нарушениям, сейчас материалы проверок находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU