Дело о поставке на ПСЗ «Янтарь» неоригинальных двигателей на 78 млн рублей передают в суд

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-28T14:18:44+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела о хищении у ПСЗ «Янтарь» 78 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В 2010 году к гендиректору АО «ЛГМ» обратился неизвестный и предложил купить электродвигатели неустановленного производства, но по документам, якобы произведенным ЗАО «Уралэлектромаш». Более того, «левые» двигатели продавали со свидетельствами о прохождении военной приемки.

За каждый приобретенный электродвигатель гендиректору предложили коммерческий подкуп в сумме 15 тыс. рублей. Мужчина согласился, и его компания до 2018 года покупала неаутентичные электродвигатели, которые под видом оригинальной продукции поставляла в комплекте с электронасосами в АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» для установки на корабли. Всего было поставлено 45 двигателей, а гендиректор получил за это 675 тысяч рублей.

В результате калининградскому заводу был причинен ущерб в размере 78 млн рублей.

«Следственным органом наложен арест на имущество АО «ЛГМ» в размере 50 млн рублей. На стадии следствия возмещен ущерб на сумму в размере 28 млн. рублей. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU