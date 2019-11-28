На мосту королевы Луизы в Советске продлили реверсивное движение из-за ремонта

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-28T14:26:13+03:00

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На мосту королевы Луизы в Советске продлили организацию реверсивного движения. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Ремонт моста планировалось завершить 29 ноября. Однако в ходе обследования конструкций было принято решение провести дополнительные работы – до 10 декабря.

Одна из двух полос движения на мосту будет закрыта с 8 часов утра 2 декабря до 17 часов 6 декабря.

«Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Для комфорта и удобства пользователей дороги все ограничения на искусственном сооружении будут сняты с вечера пятницы до утра понедельника», - отметили в пресс-службе Росавтодора.

ИСТОЧНИК KP.RU