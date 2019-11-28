Калининградки стали первыми на международном турнире по эстетической гимнастике
Будапешт принял соревнования, приуроченные к финальному этапу мирового кубка по эстетической гимнастике, собрав 14 команд из Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Турции, Украины, Молдовы, Казахстана и России.
Калининградская сборная впервые завоевала награды статусных соревнований. Как сообщает министерство спорта калининградской области, по результатам выступлений за два дня общая оценка победительниц составила 32,900 балла, что позволило калининградскому «Аквамарину» опередить в призовой тройке представительниц Турции и спортсменок из Уфы.
Теперь калининградки готовятся к масштабному турниру, который пройдет в Раменском через месяц.
Эстетическая гимнастика – вид спорта, сочетающий элементы художественной гимнастики, акробатики и танца. Впервые был представлен в середине XX века.
ИСТОЧНИК KP.RU