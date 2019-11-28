2019-11-28T15:58:41+03:00
Общество

Власти Калининграда выделяют 175 млн рублей на новые дороги в Восточном микрорайоне

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда намерена выделить 174,8 млн рублей на строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе. Соответствующее постановление о капитальных вложениях опубликовано на сайте мэрии.

Новые дороги в этом микрорайоне начнут строить со следующего года. Планируется построить 250-метровый участок улицы 3-го Белорусского фронта и 250-метровый участок улицы Михайловской.

Также предусмотрено строительство участка участка ул. В. Денисова от ул. Михайловской до ул. Р. Зорге (185 метров), участка ул. Р. Зорге - от ул. В. Денисова до ул. Аксакова (350 метров), участка ул. Брестская - от ул. 3-го Белорусского фронта до ул. В. Денисова (150 метров) и участка ул. В. Денисова - до круговой развязки с ул. Молодой Гвардии.

Работы по строительству дорожной сети продляться до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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