Региональные власти надеются на круглогодичные полеты «Air Baltic» в Калининград

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-28T16:37:32+03:00

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Региональные власти надеются на круглогодичные полеты «Air Baltic» в Калининградскую область Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, комментируя итоги визита в область посла Латвии в России Мариса Риекстиньша

«Мы попросили посла донести наше желание до авиакомпании «Air Baltic» установить круглогодичные полеты в Калининградскую область. Латвия сейчас занимает второе место по количеству посещений нашего региона по электронным визам», - сказал Алиханов.

Напомним, сейчас рейсы «Air Baltic» в Калининград являются сезонными и не выполняются в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU